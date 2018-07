Contra seu ex-time, Narciso tenta levar o Palmeiras à final

Palmeiras e Santos repetem na Copa São Paulo a semifinal que fizeram em 2010, quando o time do litoral levou a melhor. Naquela ocasião, era comandado por Narciso, que desta vez está do outro lado e fará de tudo para levar o clube alviverde para a decisão do torneio. A partida será hoje, às 21h, na Arena Barueri, e a entrada é gratuita. Do outro lado, Goiás e Bahia jogam às 16h, no estádio Nicolau Alayon, na capital. "Santos e Palmeiras, até pela tradição, têm tudo para fazer um grande jogo", diz Narciso, que vem tendo sucesso como técnico nas categorias de base.

Em 2010, ele levou o Santos para a final e perdeu para o São Paulo. "Aprendi muito naquele jogo", confessa. No ano seguinte, caiu nas quartas de final. Em 2012, foi campeão com o Corinthians e, neste ano, vem conduzindo o Palmeiras numa ótima campanha. "Temos de jogar da mesma forma e manter a concentração. A Copa São Paulo não dá privilégio de atuar mal", continua.

Narciso faz mistério sobre a escalação do Palmeiras, mas sabe que se quiser poderá contar com os retornos do lateral Bruno Oliveira, do zagueiro Luiz Gustavo e do meia Diego Souza, que estavam suspensos, e do volante Rato, recuperado de lesão. "Os meninos que entraram foram muito bem", diz. No Santos, o atacante Giva e os volantes Lucas Otávio e Alison estão suspensos e não vão a campo.