Contra surpresa, treino exaustivo dos titulares Normalmente, as segundas-feiras são de trabalho mais leve ou folga nos clubes de futebol. No Corinthians, foi dia de treino puxado para os titulares que vão encarar o Oeste, no sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Ciente de que a equipe não jogou bem nas últimas rodadas do Estadual, Tite fez todos acordarem bem cedo e, pouco depois das 9 horas, dirigia um forte coletivo com os titulares em campo reduzido, no CT do Parque Ecológico. Procurou encontrar alternativas para superar possível retranca dos visitantes e evitar desagradável surpresa no Pacaembu, onde o time já perdeu duas vezes neste Estadual, diante de Ponte Preta, por 1 a 0, e São Caetano, por 2 a 1.