Contraprova confirma doping de ciclista russo na França

Segundo a União Ciclística Internacional (UCI), o teste foi feito com uma amostra de urina recolhida no dia 6 de julho, em um laboratório de Chatenay-Malabry. O ciclista foi flagrado com doping após a quinta etapa da Volta da França, quando uma amostra de sua urina apresentou vestígios de hidroclorotiazida, um diurético que pode esconder a presença de outras substâncias proibidas.

Kolobnev estava em 69.º lugar quando deixou a tradicional corrida antes do seu décimo estágio, no início da semana passada, quando o caso de doping foi anunciado oficialmente.

A equipe Katusha anunciou que Kolobnev está suspenso até a Federação Russa de Ciclismo realizar uma audiência disciplinar. Por causa do doping, ele pode ser suspenso por até dois anos.

Mais um ciclista a ter o nome envolvido em novo caso de doping neste esporte, Kolobnev conquistou a medalha de bronze na prova de estrada dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.