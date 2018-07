Contrato com o COI isenta suas empresas de pagar impostos

RIO - O contrato assinado pela prefeitura do Rio de Janeiro com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para a realização dos Jogos de 2016 concede muitas isenções fiscais para a entidade e seus associados e contratados, mas não determina que empreiteiras envolvidas em obras do evento se livrem do pagamento de tributos. Diferentemente do que o presidente Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, afirmou ao Estado, não há nenhuma exigência do órgão internacional para isentar construtoras, pelo menos no texto legal assinado pelo prefeito Eduardo Paes (PMDB) em 2009. O benefício, contudo, foi incorporado por emenda à MP 584, também conhecida como MP da Olimpíada, na Comissão Mista do Congresso que examinou o texto. A mudança foi proposta pelo senador Francisco Dornelles (PP-RJ) e aceita pela relatora, senador Lídice da Mata (PSB-BA).

O texto do contrato, que a Prefeitura do Rio, o Comitê Organizador dos Jogos e o COI mantiveram em segredo até a sua publicação pelo Estado, em 2011, dá uma forma curiosa à isenção para o COI e seus associados. Segundo a Seção 50, item a, do texto legal, a “Cidade e/ou o COJ assumirão todos os tributos, inclusive tributos diretos e indiretos, sejam eles impostos retidos na fonte, impostos de importação ou exportação, impostos sobre o valor agregado ou quaisquer tributos indiretos, atuais ou futuros, devidos em qualquer jurisdição sobre um pagamento a ser feito pelo COI, direta ou indiretamente, inclusive a Olympic Broadcasting Services SA e a Television and Marketing Services SA do COI, com relação às receitas geradas relativas aos Jogos.” Ainda no item a da Seção 50, o contrato explica os detalhes de como esses pagamentos serão feitos. “Especificamente, se um imposto (...) for devido para o País-Sede, para a Suíça ou para qualquer outra jurisdição sobre um pagamento a ser recebido pelo COI ou qualquer um dos terceiros indicados acima de acordo com este Contrato e/ou de acordo com um contrato com um patrocinador, uma emissora ou outro parceiro comercial Olímpico, o pagamento será aumentado e pago pelo COJ para que o COI ou tal terceiro, após o imposto aplicável, receba uma quantia que seja igual à quantia que ele teria recebido se não houvesse esse imposto. A Cidade e/ou o COJ indenizarão o COI ou tal terceiro por quaisquer tributos diretos e/ou tributos indiretos que possam ser assumidos pelo COI ou tal terceiro no País-Sede, para que se o COI ou tal terceiro for responsável pelo pagamento de tributos diretos e/ou indiretos no País-Sede, ele seja colocado na mesma situação como se tais tributos diretos e/ou indiretos não tivessem sido devidos.” O contrato repisa as isenções “sem limitação” à Olympic Broadcasting Services SA e a Television and Marketing Services SA, ambas do COI, com relação às receitas geradas pelos jogos, incluindo contratos com qualquer “patrocinador, fornecedor, licenciado, uma emissora ou outro parceiro comercial Olímpico”, segundo o item B da mesma Seção 50 do Contrato.

“A quantia de um pagamento a ser feito pelo COI ou por qualquer um dos terceiros indicados acima de acordo com este Contrato não será aumentado por nenhum tributo devido sobre tal pagamento. Se o COI ou tal terceiro for responsável pelo pagamento de tal tributo, o pagamento líquido recebido pela Cidade, pelo CON ou pelo COJ será reduzido por uma quantia correspondente a tal tributo ou, se o pagamento para Cidade, para o CON ou para o COJ já tiver sido feito, o tributo posteriormente pago pelo COI ou tal terceiro será reembolsado integralmente para o COI ou tal terceiro pela Cidade, pelo CON ou pelo COJ, conforme o caso.”