Contrato de Neymar é registrado na CBF O novo contrato de Neymar com o Santos, anunciado durante entrevista coletiva em 9 de novembro do ano passado, foi publicado apenas na última sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O novo vínculo tem validade até 13 de julho de 2014, dia da final da Copa do Mundo. E a polêmica entre Santos e Porto envolvendo o lateral-direito Danilo deverá se encerrar nesta semana, quando o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro retornará das férias. Apesar de irritado com os dirigentes portugueses, ele promete assinar os documentos de liberação.