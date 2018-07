Contrato de R$ 300 mil mensais será honrado

Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians, esteve no hospital antes da cirurgia de Adriano para lhe dar um abraço. Também revelou que diretores estarão em contato permanente com o atacante para apoiá-lo. O jogador assinou um contrato de risco, que está atrelado ao seu comportamento no clube. Os dirigentes garantem que vão honrar todos os compromissos. Ou seja, os R$ 300 mil mensais estão garantidos e os bônus de marketing também serão pagos.

"Nunca cogitamos mexer no contrato. Agora é que temos de honrar com todos os compromissos, independentemente de qualquer coisa. É hora de mostrarmos que o Corinthians é grande", disse Edu Gaspar. "Temos de dar total apoio moral para uma grande recuperação."

Ajudar na parte psicológica do jogador parece ser a parte mais delicada e importante para o Corinthians. Adriano terá acompanhamento diário nestes primeiros momentos. Na terça-feira, dia da contusão no tendão de aquiles, Ronaldo postou no Twitter mensagem de apoio. Amigo de Adriano, o Fenômeno promete dar o auxílio necessário. Outros destaques corintianos, como Neto e Ronaldo, também ficaram afastados por longo período e voltaram para conquistas no clube. Tudo servirá para que Adriano "não perca a cabeça"

O Corinthians, porém, buscará um atacante. "Não no nível dele, porque é raro no mercado hoje. Veremos sem pressa, com a razão, para não fazermos contrato longo e arrumarmos um problema", alegou Gaspar.