Contundida, Jade Barbosa fica fora do Mundial da Bélgica

SÃO PAULO - A ginasta Jade Barbosa não disputará o Mundial de Ginástica Artística, que será realizado entre 30 de setembro e 6 de outubro, na Antuérpia, na Bélgica. Ela sofreu uma lesão no tornozelo direito, optou por não fazer uma cirurgia, acreditando que fisioterapia e musculação poderiam colocá-la em condições de competir. Mas as tentativas foram em vão. "A gente tentou ver se melhorava, e a Jade até nos disse que o pé estava melhor, mas os médicos acharam melhor não forçar", confirmou a supervisora da equipe feminina, Georgette Vidor. "Eu tinha a intenção de levá-la para o Mundial, pelo menos para estar com a gente, mas mudamos de ideia. Ela está fazendo fisioterapia, musculação, e não teria a atenção necessária."

Com o corte de Jade, que era considerada a principal atleta da equipe brasileira, a seleção feminina será formada por apenas duas ginastas, a veterana Daniele Hypólito, de 29 anos, e a jovem Letícia Costa, que, aos 17 anos, disputará seu primeiro Mundial. "A Dani vai para o individual geral e passar à final, com 24 atletas, não é fácil, mas acho que é possível. Nos aparelhos, não sei como ela vai estar", avaliou a dirigente. "A Letícia não tem chance de final, é o primeiro Mundial dela. Nossa preocupação é que ela está muito tensa e, com isso, pode até se machucar. Nosso desejo é que ela faça uma ginástica bonita e acerte as suas séries."

No masculino, porém, o Brasil terá força máxima no Mundial da Bélgica. Liderada pelo campeão olímpico Arthur Zanetti, a equipe terá Arthur Nory Mariano, Diego Hypólito, Francisco Barreto, Péricles da Silva e Sérgio Sasaki.