Contusão tira Marcelo dos campos até 2013

Um estalo no pé direito, em uma jogada isolada no treino da seleção ontem fez com que o ano terminasse mais cedo para o lateral-direito Marcelo. Um exame feito em uma clínica de Wroclaw confirmou que o jogador do Real Madrid fraturou um osso (o quinto metatarso) do pé direito. Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, ele precisará de um tratamento de cerca de três meses para voltar a jogar. O médico não descarta que o lateral tenha de passar por uma cirurgia.

A contusão de Marcelo tira mais um lateral do grupo de Mano Menezes (Daniel Alves e Alex Sandro haviam sido cortados por lesão) e deixa o time sem jogador para a posição no amistoso do Brasil contra o Japão, amanhã. Mas, acima de tudo, a fratura prejudica os planos da seleção e do Real Madrid para o restante do ano. O lateral vinha sendo um dos destaques do time espanhol e um dos pilares da movimentação do esquema de Mano.

O treinador terá de improvisar uma solução pela esquerda. Uma possibilidade seria colocar o zagueiro Leandro Castán, da Roma. No Corinthians, Castán já atuou como lateral esquerdo.

A fratura de Marcelo foi comunicada ontem ao Real. O clube já havia demonstrado irritação em liberar o jogador para a seleção. Marcelo é um dos preferidos de José Mourinho. / J.C.