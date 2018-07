Contusões preocupam Ney Franco

SÃO PAULO - A sequência invicta no Brasileiro terminou e o São Paulo agora mira suas atenções para a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra a LDU de Loja, amanhã. Mas o desafio não é o único motivo de preocupação de Ney Franco para a sequência da temporada.

A nova lesão de Luis Fabiano e a cãibra de Wellington na partida contra o Flamengo ligaram o sinal de alerta no clube para o problema justamente na reta final das competições. Outros jogadores já se queixaram de dores (como Rhodolfo e Rafael Toloi) e também despertam preocupação. Ciente do momento delicado, o treinador tem reduzido a carga dos treinos e atividades.

O Tricolor tem sofrido constantemente com lesões em 2012. O caso mais recorrente é o de Luis Fabiano, que não consegue emplacar uma sequência de jogos, mas outros atletas deram dor de cabeça. Antes de machucar o joelho, Fabrício praticamente não conseguiu entrar em campo por causa de uma série de problemas musculares. Contra o Figueirense, Denilson virou desfalque de última hora por causa de uma lombalgia.

Apesar da ameaça de baixas inesperadas, Ney mantém o planejamento de não poupar ninguém que esteja em condições de jogo. "Não vamos colocar ninguém que não esteja 100% para não correr risco de sofrer alguma lesão. Preciso entrar com o que temos de melhor", afirmou.

ABSOLVIDO

Luis Fabiano foi absolvido no STJD da acusação de ter simulado ter levado uma bolada no rosto no clássico contra o Palmeiras. O jogador também não tem lesão na coxa esquerda, apenas uma fadiga muscular. No entanto, ele deve ser preservado para o jogo contra o Sport.