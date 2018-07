Conversa de botequim

- Quem é esse cara?

- Quem?

- O tal de Felipe Luís. Olha só, esse que tá com a bola.

- Não, esse é o David Luiz. Felipe Luís é outro.

- E quem é esse David Luiz, pelo amor de Deus?

- Esse joga no Chelsea, você não viu ele jogar contra o Corinthians?

- Por favor, sou são-paulino como você devia saber.

-O loiro é quem?

- Que loiro?

- Esse aí do Brasil.

- O Neymar não tá loiro, não nesse jogo.

- Eu sei, tô falando do outro.

- Ah! É o do Barcelona. O Daniel Alves...

- E esse, e esse? Esse que deu o chutão?

- Não sei, mas pela escalação deve ser o Dante...

- Dante? Dante? Você não tá confundindo com o jogador de vôlei?

- Acho que não, pelo menos tem um Dante em campo....

- Nunca ouvi falar...

- É que você não segue o futebol internacional, meu caro.

- Gol do Fred! Do Fred! Finalmente um cara que a gente conhece! Fred, do Fluminense, do Rio de Janeiro. Graças a Deus!

- Mas, escuta aqui, voltando ao Dante...

- Por favor, vamos mudar de assunto?

- Só queria saber de onde vem essa gente? Por que a CBF não faz um documentário sobre cada desconhecido pra gente ficar sabendo quem são? Um bom documentário, exibido em várias tevês durante uma semana antes dos jogos. Com depoimentos de parentes, amigos, pra gente ficar preparado, entendeu?

- Você é um antiquado, um pré-histórico, um dinossauro. O cara tem de jogar na Europa. Lá ele ganha experiência internacional, não aqui. Você não vê o Neymar? Ele não tem nenhuma experiência internacional. Quem tem é o Hulk. Você viu a pisada na bola que ele deu? Cara, isso é que é experiência internacional!

- Atenção gente! Vai entrar um tal Diego Costa. Alguém conhece?

- Não, mas calma que o pessoal da tv vai informar. Amigo, dá pra aumentar o som?

Assim foi a conversa na padaria, durante parte do jogo. Depois se acostumaram com os desconhecidos e parece até que curtiram a partida. Houve só um pequeno sobressalto no final quando entrou em campo Luiz Gustavo.

- Quem?