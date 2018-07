Ao mesmo tempo em que me empolgava ao falar da importância do técnico Rinus Michels e do craque Johan Cruyff para a história deste esporte, notava que a reação de meu colega não era exatamente típica de alguém que estivesse entusiasmado com o assunto.

Lá pelas tantas, resolvi perguntar se o incômodo dele era real ou apenas uma impressão minha. "De fato, não gosto muito de falar desta seleção. Prefiro a de Van Basten de 1988", afirmou. Não me conformei e disse a ele que não entendia seu aborrecimento por falar sobre uma equipe que é considerada referência no planeta de futebol inteligente e bem jogado, o tal "futebol total".

"Pois é, de fato aquele time era fantástico. Aprenderam como tocar a bola, se posicionar, marcar com eficiência, elaborar e implantar uma estratégia de jogo e fazer gols. Só esqueceram de ensinar uma coisa àquele grupo: como vencer." Os holandeses foram derrotados nas duas finais de Mundial para os donos da casa. Em compensação, foram campeões europeus em 1988.

Reconheço, a análise é cruel, porém verdadeira. A Holanda provou que para entrar na história e ser reconhecida como grande, não é preciso, necessariamente, conquistar um título. No entanto, a mesma Laranja provou que o êxtase, a plenitude do prazer e da satisfação só se atinge quando se prova o sabor da vitória.

Lembrei-me desta história ontem pela manhã, ao assistir à final da Copa São Paulo Júnior. Passamos janeiro inteiro ouvindo dirigentes e treinadores dizendo a mesma coisa: "Não estamos preocupados com troféus, afinal a função das divisões de base não é vencer campeonato, mas sim revelar atletas..." Pura conversa mole para boi dormir.

Obviamente é preciso ter bom senso para não colocar a busca desesperada pelo título como o mais importante. O garoto precisa ter um pouco mais de liberdade para jogar de forma lúdica e, aos poucos, descobrir suas virtudes, habilidade e, claro, toda a pressão por resultados que existe no profissional.

Porém, precisamos lembrar que, como ficou evidente no exemplo holandês, é fundamental que um futuro atleta de alto nível, seja qual for a modalidade, seja preparado metal e psicologicamente para vencer. Afinal, mais cedo ou mais tarde é essa cobrança que sofrerá e deverá estar preparado para lidar com ela, seja para vibrar com o título ou para se reerguer após uma inevitável derrota.

Trocando em miúdos, não vejo problema algum no fato de os treinadores mostrarem para os garotos o quanto é bom vencer. Preocupante é ver técnicos, dirigentes, torcedores e patrocinadores cobrarem resultados e tratarem meninos como homens/mulheres feitos sem a preocupação de prepará-los para conviver com essa pressão.

Ou, no caso da Copinha, ver times armados com 3 zagueiros, 3 volantes e 2 laterais proibidos de passar do meio-campo.