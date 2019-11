Convocação do Paraguai desfalca 4 times na 33ª rodada do Brasileirão

O goleiro Gatito Fernández (Botafogo), o zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o meio-campista Ramón Martínez (Atlético-MG) e o atacante Derlis González (Santos) foram convocados, nesta sexta-feira, para integrar a seleção paraguaia nos amistosos contra Bulgária (dia 14), em Sofia, e Arábia Saudita (dia 19), em Riad. Todos vão desfalcar suas equipes na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, prevista para dia 16.

A lista do técnico Eduardo Berizzo conta com 19 jogadores, todos integrantes de clubes estrangeiros. Entre eles também está o argentino Andrés Cubas, meio-campista, de 23 anos, que atua no Talleres, e que obteve a nacionalidade paraguaia. Outra novidade foi a presença do zagueiro Jorge Moreira, do Portland Timbers.

Ficaram de fora Piris da Motta (Flamengo) e Robert Rojas (River Plate), pois estarão em preparação para a decisão da Copa Libertadores, dia 23, em Santiago do Chile.

Desde janeiro, Berrizzo convocou 50 jogadores para 12 partidas. Ele soma seis derrotas, quatro empates e duas vitórias à frente da seleção do Paraguai.

Confira a lista de convocados do Paraguai:

Goleiros: Gatito Fernández (Botafogo) e Antony Silva (Huracán-ARG).

Zagueiros: Fabián Balbuena (West Ham-ING), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Boca Juniors-ARG), Blas Riveros (Basel-SUI), Bruno Valdez (América-MEX) e Jorge Moreira (Portland-EUA).

Meio-campistas: Ramón Martínez (Atlético-MG), Richard Sánchez (América-MEX), Andrés Cubas (Talleres-ARG) e Matías Rojas (Racing-ARG).

Atacantes: Derlis González (Santos), Miguel Almirón (Newcastle-ING), Darío Lezcano (Juarez-MEX), Braian Samudio (Caykur Rizespo-TUR), Ángel Romero (San Lorenzo-ARG), Óscar Romero (San Lorenzo-ARG) e Lorenzo Melgarejo (Spartak-RUS).