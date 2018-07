Convocação para Copa do Mundo indica que Sasaki e Nory irão à Olimpíada A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) confirmou nesta sexta-feira a convocação de Arthur Nory Mariano e Sergio Sasaki para a etapa de Anadia (Portugal) da Copa do mundo de Ginástica Artística, de 23 a 26 de junho. Isso é praticamente uma confirmação também de que os dois estarão nos Jogos Olímpicos do Rio.