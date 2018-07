Convocado, Lizio quer recuperar confiança na Bolívia para brilhar pelo Botafogo

"Creio que é muito importante para reencontrar o meu futebol ao lado dos companheiros que estou acostumado a jogar. Ganho sequência de jogo em alto nível, com uma exigência maior que o Campeonato Brasileiro. Será muito importante para que no meu retorno eu possa jogar", disse.

Com Lizio, a Bolívia vai encarar a Colômbia, em 24 de março, em casa, e Argentina, como visitante, no dia 29, e precisará de bons resultados, pois está apenas em oitavo lugar no torneio classificatório, com três pontos. Assim, o Botafogo não poderá contar com Lizio diante do Vasco, no dia 27. E ele também deve ficar fora do duelo com o Volta Redonda em 30 de março.

No Botafogo, Lizio só participou de cinco jogos, sendo apenas dois como titular, com um gol marcado, e sabe que precisa melhorar para não perder espaço na seleção boliviana.

"Fico muito contente pela nova convocação, o que sempre é muito importante para qualquer jogador. Poder jogar em alto nível com os melhores jogadores do mundo. É muito difícil manter esse nível e tenho que jogar muito aqui no Botafogo para poder seguir na seleção", disse.