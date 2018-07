Convocado, Valdivia deve se apresentar ao Chile nesta 2ª

A entidade informou ainda que a dupla deve se apresentar à seleção ainda nesta segunda-feira. Eles vão se juntar a outros 13 atletas chamados anteriormente por Sampaoli, que vem fazendo sua convocação a conta-gotas nas últimas semanas.

Valdivia, contudo, ainda não está garantido na Copa do Mundo. A lista do treinador ainda sofrerá sete cortes, para fechar a relação de apenas 23 jogadores. Sampaoli tem até o dia 2 de junho para entregar à Fifa a lista definitiva. Se confirmado, o meia do Palmeiras disputará sua segunda Copa - jogou também em 2010, na África do Sul.

Com sua inclusão na pré-lista chilena, Valdivia não defenderá mais o Palmeiras até o Mundial. Ele já era dúvida para o jogo desta quarta-feira, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, justamente pela expectativa da convocação. Para o fim de semana, na rodada do Brasileirão, o meia já era baixa certa por ter forçado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Goiás, no sábado.

Ele vai desfalcar o Palmeiras em mais quatro rodadas do Brasileirão, que vão acontecer antes da parada para a Copa - será contra o Figueirense, em Araraquara (SP), a Chapecoense, em Chapecó, o Botafogo, em Presidente Prudente (SP), e o Grêmio, em Porto Alegre.

O retorno de Valdivia, no entanto, não está totalmente garantido. Tem gente no clube que acredita que ele pode receber uma proposta do exterior se tiver boa participação na Copa. "Se eu for sair do Palmeiras, espero que seja por uma grana muito boa, né? Porque aí, vocês da imprensa não precisam falar que eu dei prejuízo ao Palmeiras", brincou o chileno.

Existem rumores de que o futebol italiano deseja Valdivia, que tem contrato até agosto de 2015 com o Palmeiras. A diretoria palmeirense considera a próxima janela de transferências como a última chance de negociá-lo por valores interessantes.