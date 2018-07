Conway vence prova 2 em Toronto e Kanaan é segundo colocado

O inglês Mike Conway conquistou neste domingo o seu segundo triunfo na temporada 2014 da Fórmula Indy ao ganhar a segunda prova da categoria em Toronto, no Canadá, realizada em um circuito de rua. O brasileiro Tony Kanaan terminou a corrida na segunda colocação, seguido pelo australiano Will Power.

Antes do triunfo deste domingo, Conway já havia vencido neste ano a etapa de Long Beach da Indy. E a vitória no Canadá foi assegurada principalmente em razão da estratégia adotada, afinal, ele largou da 19.ª colocação, em grid definido através da classificação do campeonato.

Dessa vez, Conway se deu bem ao ser o primeiro piloto a colocar os pneus de chuva. Enquanto isso, os outros pilotos só foram aos boxes quando o colombiano Sebastian Saavedra provocou a última bandeira amarela da corrida em Toronto, que teve seu começo disputado sob pista seca.

A segunda prova em Toronto teve a sua duração limitada em 80 minutos e teve uma bandeira vermelha na sua parte final em um acidente causado pelo australiano Ryan Briscoe e que acabou também envolvendo o brasileiro Hélio Castroneves. Pole por liderar o campeonato, Helinho liderou boa parte da corrida, mas acabou apenas na 12.ª colocação.

Na relargada, Kanaan ultrapassou o inglês Justin Wilson para assumir o segundo lugar. Kanaan, então, iniciou uma perseguição a Conway, mas não teve êxito e precisou se contentar com a segunda colocação, a 3s542 do vencedor. Mas o resultado foi ótimo para o brasileiro, afinal ele chegou a cair para a última posição na primeira volta e mesmo assim conseguiu subir ao pódio pela terceira prova consecutiva.

Power ficou em terceiro lugar, seguido pelo norte-americano Charlie Kimball e pelo japonês Takuma Sato. O inglês Jack Hawkswort foi o sexto colocado, à frente do neozelandês Scott Dixon, do norte-americano Marco Andretti e do francês Sebastien Bourdais, que venceu a primeira prova em Toronto, também realizada neste domingo. Wilson completou a lista dos dez primeiros colocados.

Com esse resultado, Helinho permanece na liderança do campeonato, com 531 pontos, mas a sua vantagem diminuiu para 14 pontos em relação a Power, o segundo colocado, com 517. O norte-americano Ryan Hunter-Reay é o terceiro, com 463 pontos. Já Kanaan é o oitavo, com 380 pontos. A próxima prova da temporada 2014 da Indy será disputada no dia 3 de agosto, quando será realizada a etapa de Mid-Ohio.