Copa 2014: Pelé lidera negociação de paz com a Fifa

ZURIQUE - Sem Ricardo Teixeira e Orlando Silva, o governo brasileiro deu a Pelé a responsabilidade para negociar uma solução para a crise com a Fifa e tentar superar os problemas para a Copa de 2014. Nesta segunda-feira, às margens do evento de Gala da entidade, Pelé se reuniu com o presidente da Fifa, Joseph Blatter, trazendo um recado claro da presidente Dilma Rousseff: está na hora de fechar definitivamente um acordo. "Vim apagar o fogo", disse o Atleta do Século. Vistorias a estádios começam na semana que vem e, em março, a meta é ter um acordo sobre a Lei Geral da Copa.

Nos últimos meses, a preparação do Mundial no Brasil passou a ser comprometida pela verdadeira guerra entre Blatter e Teixeira, que disputam o poder na Fifa. O suíço ameaça publicar documentos que poderiam comprometer o brasileiro. Aliados de Teixeira, porém, alertam que Blatter pode cair junto se a denúncia for publicada.

"Ainda temos preocupações (com a Lei Geral da Copa). Mas acertamos que vamos tentar fechar um acordo até março, quando irei ao Brasil para um encontro com a presidente Dilma", disse Blatter. "Temos um rei conosco hoje."

O presidente da entidade usou a festa para mandar recados a seus inimigos. "Existem demônios no futebol, mas estamos limpando a Fifa", comentou. Até mesmo o presidente da Uefa, Michel Platini, que deve disputar a eleição para a presidência da Fifa em 2015, não escondeu seu desconforto quando o assunto era Teixeira. Questionado sobre o cartola brasileiro, o francês apenas disse "boa noite a todos!"

QUEDA DE BRAÇO

O governo brasileiro não tem aceitado todas as exigências da Fifa. "Lamentavelmente tivemos problemas de comunicação e até políticos. Mas recebi o mandato da presidente Dilma para passar a mensagem de que está na hora de superar essas diferenças", contou Pelé, que na festa de gala da Fifa, ontem, sentou-se ao lado de Blatter, na primeira fila. "Tivemos reuniões com o presidente Blatter hoje (ontem) e está claro que vamos chegar a uma solução", disse, sem detalhar qual seria o acordo. Pelé insistiu em chamar o cartola suíço como "amigo" e garante sentir-se em casa na Fifa.

Durante a festa de gala, Pelé fez questão de convidar todos para o Mundial de 2014. "Em nome da presidente do Brasil, quero convidar a todos à Copa no Brasil. A festa continua lá", disse. As equipes técnicas do governo e da Fifa vão se reunir nos próximos dias para superar as diferenças em pontos como ingressos, meia-entrada, normas de bebidas alcoólicas e propriedade das marcas. "Assumi como responsabilidade pessoal superar essa questão", disse Blatter.

Outro que atuou nos bastidores ontem foi Ronaldo, que estreou como cartola e substituiu Teixeira nas reuniões. O ex-craque brasileiro se reuniu com a diretoria da Fifa para estabelecer uma agenda de trabalho. O que escutou de seus interlocutores é que a Fifa não está disposta a aceitar novos atrasos e irá estabelecer acompanhamento rígido das obras. "Fechamos uma agenda de trabalho para 2012", disse Ronaldo.

O ex-jogador assumiu um cargo de direção no Comitê Organizador Local (COL) da Copa e funciona como uma espécie de escudo para Teixeira. "Já na semana que vem teremos inspeções em Fortaleza e Brasília", confirmou o ex-jogador, que também entregou o prêmio de melhor jogador. Segundo Ronaldo, o secretário geral da entidade, Jérôme Valcke, liderará os trabalhos e espera reunir-se com a presidente Dilma Rousseff.

A Fifa continua preocupada com o andamento das obras, tanto de estádios como da infraestrutura e a Lei Geral. Mas, se até agora o assunto foi adiado, a entidade estima que 2012 é um ano que definirá se estádios terão de ser abandonados e se os planos terão de mudar. Nem todos os locais da Copa das Confederações estão confirmados e, para 2014, a Fifa quer estádios testados meses antes do evento.

AUSÊNCIA

Os atrasos nas obras não são a única preocupação da Fifa. Na entidade, cartolas admitem que a disputa entre Blatter e Teixeira pode acabar afetando a preparação do Mundial. O presidente da CBF foi um dos poucos integrantes do Comitê Executivo da Fifa que não compareceram à festa. Blatter ameaça publicar documentos que mostrariam o suborno recebido pelo brasileiro.

A imprensa inglesa insiste em afirmar que Teixeira já está abandonando seu cargo na Fifa e na CBF, e que estaria apenas preparando sua partida. A CBF, porém, nega o noticiário e garante que Teixeira estará nas reuniões com a Fifa na semana que vem, no Rio.