Berlim prepara grande festa para os alemães, campeões da Copa

Os heróis da "National Mannschaft" (seleção alemã, em alemão), tetracampeões da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, no último domingo, vão se transformar nesta terça-feira nos maiores divulgadores da marca de outra cidade: Berlim. A chegada da seleção de Joachim Löw, às 9 horas (horário local, 4 horas de Brasília), é aguardada com expectativa por torcedores, mas também por políticos e empresários, dispostos a colar suas imagens no sucesso do time capitaneado por Philipp Lahm. Nesta segunda, os últimos preparativos indicavam um megaevento para centenas de milhares de alemães nas ruas da capital.

A festa tem horário marcado para começar: 7 horas, antes mesmo que o Boeing 747-8 com a seleção chegue ao Aeroporto de Tegel, na periferia da capital. O grupo de 23 jogadores e cerca de 60 membros da comissão técnica e da federação alemã será recepcionado já no terminal pelos torcedores mais ansiosos, que poderão ocupar um terraço isolado para a festa.

A seguir, o grupo partirá em um ônibus fechado até a entrada da capital, onde passará para um caminhão aberto. Nas laterais, estarão indicados os anos 1954, 1974, 1990 e 2014, referentes aos torneios vencidos pela equipe nacional em Mundiais.

O veículo vai então se dirigir à histórica Pariser Platz, em frente ao Portão de Brandemburgo, onde a festa popular terá sequência. Antes de se apresentarem ao público e aos mais de 1,2 mil jornalistas credenciados, porém, os jogadores serão recebidos pelo prefeito de Berlim, Klaus Wowereit, e por autoridades nacionais. Só então eles serão levados ao palco gigante montado no centro da capital, agora ornado com uma frase singela: "Obrigado, rapazes. Campeões 2014".

O local é o mesmo onde no último domingo pelo menos 250 mil pessoas acompanharam, às vezes sob chuva, a vitória frente à Argentina por 1 a 0. Desta vez, mais de 300 mil pessoas são esperadas. Elas poderão confraternizar com os jogadores por volta de uma hora - os organizadores esperam que a festa se encerre ao meio dia, até porque o dia será de trabalho na Alemanha, que não terá feriado.

A organização do evento espera também que a festa desta terça seja tão movimentada quanto a de domingo, mas ainda mais pacífica. Em Berlim, a comemoração invadiu a madrugada e foi marcada pela presença maciça de adolescentes e jovens adultos nas ruas. Como era de se esperar, houve porre nas calçadas e alguns pequenos incidente, como brigas, garrafas quebradas e estouros de rojões, mas sem prejuízos maiores, segundo a polícia. Já em Bremen, no norte do país, um jovem de 19 anos morreu esfaqueado quando assistia ao jogo em um cinema, na nota negativa da noite.