Maracanã será 'centro do mundo' hoje por alguns instantes

Rio - 22 estrelas em campo e centenas delas nas arquibancadas. Por pelo menos 90 minutos, o Maracanã será o centro do mundo neste domingo,13.

Cantores, políticos, reis, esportistas, Shakira, Ivete Sangalo, Dilma Roussef, Angela Merkel, Vladimir Putin, modelos, ditadores africanos e árabes e alguns dos maiores CEOs de multinacionais estarão na final da Copa do Mundo. Isso tudo numa transmissão que promete bater todos os recordes e fazer uma parte do planeta parar.

Com 26 mil policiais pelo Rio, 1,6 mil vigias dentro do estádio, 100 mil argentinos na cidade e dezenas de autoridades, o evento é considerado como "de alto risco". Nas arquibancadas estarão 74 mil pessoas, incluindo 1,5 mil convidados especiais e 2,5 mil jornalistas de todo o mundo.

A lista de "torcedores" inclui Gisele Bundchen, Daniel Craig, Lebron James, Placido Domingo, Ashton Kutcher, o presidente do COI, Thomas Bach e uma dezena de chefes-de-estado.

Antes da bola rolar, os organizadores da festa final terão o desafio de reverter o vexame na festa da abertura da Copa e que custou R$ 18 milhões e que foi duramente criticada. Agora, a Fifa quer fazer da festa de encerramento antes do jogo um momento para "levantar a torcida".

Durante 18 minutos, uma coleção de grandes artistas desfilarão pelo Maracanã. A bateria da escola de Samba, Acadêmicos do Grande Rio estará lado ao lado com artistas de dimensões globais. A festa será liderada pela colombiana Shakira, que estará em sua terceira Copa do Mundo consecutiva.

Ela dividirá o palco com Carlinhos Brown para cantar a música oficial da Copa - La La La. "Eu entendo o que a Copa representa para as pessoas", disse a cantora. Desta vez, porém, sua música não teve o mesmo êxito de Waka Waka, usada na Copa de 2010.

O gramado ainda vai ver um show de Carlos Santana e Wyclef Jean, além dos brasileiros Alexandre Pires e Ivete Sangalo. A festa termina quando Gisele Bundchen e o espanhol Carles Puyol trouxerem para dentro do estádio a taça da Copa do Mundo.

SAIA-JUSTA

Enquanto isso, o camarote do Maracanã será um palco inusitado reunindo chefes-de-estado tão diversos que apenas o futebol por colocar na mesma sala. Ao lado da presidente Dilma Rousseff, a ala VIP do estádio contará com alguns dos ditadores mais incômodos do mundo, ao lado de representantes de democracias e monarquias europeias.

Muitos deles estão entre os governos mais autoritários do mundo, acusados por ongs por sérios crimes e violações de direitos humanos.

Para a decisão da Copa, a lista dos convidados confirmados inclui Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ditador da Guiné Equatorial desde 1979 e o líder africano que há mais tempo está no poder. Ele ainda é investigado na França e nos EUA por corrupção.

Outro que estará na tribuna de honra será Ali Bomgo Ondimba, presidente do Gabão e filho do ditador que permaneceu no poder por décadas. O camarote ainda terá a presença de Joseph Kabila, presidente da República Democrática do Congo há 15 anos.

Não muito distante de sua poltrona estará o presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, que já ocupa o cargo por 17 anos. Entre os convidados estará ainda o emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Ele vive uma série de críticas internacionais por conta da polêmica envolvendo a suposta compra de votos na Fifa para garantir ao país do golfo o direito de sediar a Copa.

Mas será a presença de Vladimir Putin, presidente da Rússia e próximo anfitrião da Copa de 2018, que promete chamar a atenção. O russo está na lista dos convidados e não hesitará em usar a ocasião para mostrar que, apesar da crise na Ucrânia, não está isolado. Ao seu lado, a delegação ucraniana promete também estar no Maracanã.

Putin ainda poderá se encontrar com a chanceler Angela Merkel. A relação entre os dois está abalada pelo conflito no Leste Europeu. O primeiro ministro da Holanda, da Hungria, Trinidad e Tobago, da África do Sul e da Finlândia já confirmaram presença. Quem também estará na final é Rafael Correa, presidente do Equador.