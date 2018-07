No Maracanã, Bélgica derrota Rússia com gol no fim e garante vaga

A "talentosa geração belga " tão comentada antes da Copa ainda não mostrou o futebol que dela se espera, mas, após as duas primeiras rodadas, está classificada para as oitavas de final. Como na estreia diante da Argélia, a seleção do técnico Marc Wilmots rendeu muito menos que o esperado neste domingo, 22, e só acordou nos últimos minutos, quando fez o suficiente para vencer a Rússia por 1 a 0, no Maracanã.

Lukaku, Witsel e Fellaini, entre outros jovens jogadores exaltados pelo talento demonstrado no futebol europeu, mais uma vez estiveram apagados. Principal astro da seleção belga, Hazard também decepcionou por 80 minutos, até que resolveu acordar no fim da partida e foi decisivo para a vitória. Foi dele a bela jogada para o gol de Origi, já aos 42 do segundo tempo.

O resultado fez a Bélgica manter aproveitamento 100%, chegar aos seis pontos no Grupo H e garantir a classificação antecipada. Na última rodada, duelará com a Coreia do Sul, quinta-feira, no Itaquerão. Já a Rússia ficou com apenas um ponto e está em situação difícil na briga pela vaga - também na quinta, vai duelar com a Argélia, na Arena da Baixada.