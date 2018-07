Twitter da PF é invadido por hackers antes de Brasil x Chile

A Polícia Federal teve a conta do Twitter invadida por hackers antes da partida entre Brasil e Chile no Mineirão, em Belo Horizonte. “Foi confirmada a ameaça de bomba no Mineirão, a evacuação do local não está descartada”, dizia a publicação do invasor, postada meia hora antes do jogo.

Minutos depois, a PF confirmou que a informação era falsa e que a página na rede social havia sido invadida. A mensagem também já foi apagada da conta no Twitter. Em nota oficial, a instituição afirmou já ter tomado as providências para restabelecer o funcionamento normal do canal de comunicação. Os responsáveis pelo ataque ainda não foram encontrados.