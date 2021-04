Copa do Mundo FIFA 21 será presencial e contará com mais de 24 países participantes

A FIFAe Nations Cup 2021, a Copa do Mundo do game FIFA 21, será disputada presencialmente em Copenhague, na Dinamarca, entre os dias 20 e 22 de agosto. A realização do torneio foi confirmada pela entidade máxima do futebol nesta quinta-feira. A competição contará com a participação de 24 países e o campeão arrecadará US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

O Brasil concorre a uma das três vagas destinadas aos países sul-americanos que participam das eliminatórias regionais (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai). A etapa classificatória será disputada entre os dias 23 e 24 de abril.

Paulo Neto, do Atlanta United (PS4), e "GabrielPN", da R10 (Xbox One), são os representantes da eSeleção. Ambos disputaram o CBF eTrophy, que selecionou os participantes brasileiros em seus respectivos consoles. O Brasil está no Grupo A, ao lado de Bolívia, Chile e Paraguai. Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai preenchem o Grupo B.

COMPETIÇÃO PRESENCIAL

Apesar da pandemia do novo coronavírus, a Fifa decidiu que a Copa do Mundo virtual seria disputada presencialmente. A grave situação epidemiológica do Brasil fez com que diversos países fechassem suas fronteiras aos brasileiros. Na Dinamarca não foi diferente. O país europeu concede a entrada de brasileiros em seu território apenas em caso de "propósito digno", como competições esportivas.

"Vamos continuar monitorando a situação de saúde global e qualquer potencial impacto à segurança dos participantes e do estafe", disse a Fifa, em comunicado oficial. Desde o dia 9 de janeira, a Dinamarca exige aos estrangeiros que ingressam ao país a comprovação de um teste negativo para a covid-19 e o isolamento social de dez dias. As regras são válidas até o dia 20 de abril e podem sofrer alterações até agosto.