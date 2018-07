Copa do Mundo de Ginástica em SP tem ingressos à venda

Nove anos depois de receber a final da Copa do Mundo de Ginástica de 2006, o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, vai voltar a receber um evento da série hoje chamada "World Challenge Cup". Os ingressos para a competição, nos três primeiros dias de maio, começam a ser vendidos na próxima segunda-feira.

A entradas poderão ser adquiridas pelo site da empresa Live Press, com preços que variam de R$ 20 a R$ 200, com possibilidade de meia-entrada para todos os setores. Os ingressos mais baratos são das cadeiras superiores, na sexta-feira, dia da etapa de classificação. Os tickets saem por R$ 20, metade do valor do chamado setor "gold", que são as cadeiras inferiores.

As finais serão no sábado e no domingo, com ingressos a R$ 40 nas cadeiras superiores e R$ 80 nas inferiores. Há também um setor "premium", com entradas diárias a R$ 200. Os horários da competição não foram informados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que divulga o evento como "Copa do Mundo".

A entidade promete a participação de atletas de Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, China, Croácia, Estados Unidos, Finlândia, Hong Kong, Letônia, México, Peru, Portugal e República Dominicana. A World Challenge Cup já teve etapas em Cottbus (Alemanha) e Doha (Catar) e neste fim de semana está em Liubliana (Eslováquia). Depois de São Paulo, passa por Varna (Bulgária), Anadia (Portugal) e Osijek (Croácia).