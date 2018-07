Copa do Mundo de Ginástica em SP terá poucos destaques internacionais

Entre os principais nomes em São Paulo está a alemã Elisabeth Seitz , décima colocada no individual geral dos Jogos de Londres. "É a minha primeira vez no Brasil. Sempre foi um desejo meu vir para cá nesse período próximo aos Jogos Olímpicos. É importante vermos de perto como é o País, as pessoas e sentir o clima da competição. Estou gostando do que estou vendo", comentou ela.

No masculino, o destaque é o norte-americano John Orozco, titular da equipe dos EUA e medalhista de bronze nas paralelas no Mundial de 2013. "Gosto de ter essa amizade próxima com os brasileiros e saber que eles são muito competitivos ao mesmo tempo. É muito divertido. Essa é a melhor coisa de competir. Você viaja o Mundo, faz amigos, compete e no final do dia ainda são todos amigos", conta ele.

A Alemanha conta com quatro atletas que disputaram o Mundial, sendo dois homens que fizeram final no individual geral. A China trouxe reservas entre os homens e três das atletas que competiram no feminino no Mundial passado. Já o Chile conta com Tomás González, 47.º colocado no último Mundial.

Os demais países que enviaram representantes a São Paulo têm pouca tradição na ginástica: Argentina, Croácia (dois homens), República Dominicana, Finlândia, Hong Kong, Letônia, México, Peru e Portugal. Dentre esses, o mais relevante é o México, 22.º colocado por equipes no último Mundial. No total, serão 43 atletas no masculino e apenas 27 no feminino.