Copa do Mundo de Natação em Cingapura

Depois de alcançar ótimos resultados nas duas primeiras etapas da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), o brasileiro Thiago Pereira promete manter o embalo na terceira, que acontece neste sábado e domingo, em Cingapura. Até agora, ele somou sete medalhas de ouro nas disputas realizadas no Rio e em Pequim, liderando a competição com 50 pontos. Ele conquistou ouro nos 100 metros medley, 200 metros medley, 400 metros medley e 200 metros livre durante a etapa brasileira, em setembro.

O brasileiro Lucas Kanieski compete durante a prova de natação de 400 metros estilo livre masculino neste sábado, 16 de outubro de 2010, na "Copa do Mundo de Natação Fina/Arena", em Cingapura. Fotos: Stephen Morrison/Efe

Nadadores competem na prova de natação de 100 metros livres masculino.

O australiano Travis Nederpelt compete durante a prova de natação de 200 metros borboleta.

O australiano Hayden Stoekel na prova de 100 metros livres.