Copa do Mundo de Natação muda e agora será em piscinas de 50 metros

A metragem curta das piscinas esvaziou a Copa do Mundo nos últimos anos. Ela só era interessante para atletas que competissem em todas as etapas, diversas vezes, somando pontos para um ranking geral, que vale boa premiação em dinheiro. A húngara Katinka Hosszu chegou a ganhar 10 medalhas em uma única etapa, de dois dias, no ano passado.

Como na natação os treinamentos visam o ápice do atleta em um pequeno número de períodos do ano, as etapas da Copa do Mundo serão reunidas em três blocos. O primeiro será logo após o Mundial de Kazan, com etapas em Moscou (11 e 12 de agosto) e Paris (15 e 16).

O segundo bloco inclui as etapas de Hong Kong (25 e 26 de setembro), Pequim (29 e 30 de setembro) e Cingapura (3 e 4 de outubro). Por fim, são outros três eventos em datas próximas: Tóquio (28 e 29 de outubro), Doha (2 e 3 de novembro) e Dubai (6 e 7 de novembro).

ÍNDICES - Diferente do atletismo, que aceita índices feitos em qualquer prova oficial, na natação a Fina indica uma pequena lista de eventos que valem como tomada de tempo. No Brasil, para os Jogos do Rio, apenas o Troféu José Finkel (agosto de 2015) e o Torneio Open (dezembro de 2015).

Pelas regras da Fina, um atleta brasileiro pode obter índice nadando os campeonatos nacionais de outros países, mas Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) costuma limitar a obtenção de marcas a provas no País. A entidade não anunciou ainda suas regras para os Jogos do Rio.