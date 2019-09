Copa do Mundo de Rúgbi começa com sucesso de público e grandes potências

O terceiro evento esportivo de maior audiência no mundo, atrás apenas da Copa do Mundo de futebol e dos Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo de Rúgbi começa nesta sexta-feira, às 7h45 (horário de Brasília), com o duelo entre os anfitriões Japão e a Rússia. Mesmo antes de começar, a competição já é um grande sucesso, com todos os ingressos vendidos e projeção de 500 mil turistas estrangeiros para acompanhar ao vivo. No Brasil, a ESPN vai transmitir o torneio pela TV e os jogos também poderão ser acompanhados pela plataforma de streaming WatchESPN.

Serão 20 seleções na disputa do cobiçado título, entre elas a favorita Nova Zelândia, maior potência da modalidade, e outras fortes equipes que podem chegar bem longe, como Austrália, África do Sul, Irlanda, Inglaterra, País de Gales, França e Escócia. A Argentina também chega bem na competição e quer repetir a boa campanha da última edição, quando chegou às semifinais.

O Brasil não estará presente no evento e sonha conquistar sua vaga inédita na próxima edição. "Tenho confiança de que em 2023 o Brasil estará na França disputando um Mundial pela primeira vez", explicou Eduardo Mufarej, presidente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e que estará no Japão representando a entidade.

"A CBRu vai ao Japão para a assembleia que congrega as uniões nacionais de rúgbi no dia 31 de outubro. Além disso, também realizaremos eventos locais como os 'Rugby Days' em parceria com a Japan House e o consultado do Japão em São Paulo", continuou o dirigente, lembrando que a Copa do Mundo vai até 2 de novembro, quando será disputada a decisão em Yokohoma.

Pela primeira vez a competição será disputada na Ásia e em um país de poucas tradições na modalidade. Mas os torcedores abraçaram o evento, que serve como um teste para grande público antes dos Jogos Olímpicos em Tóquio, em 2020. Todos os ingressos para as 48 partidas nos 12 estádios foram vendidos, gerando uma receita de US$ 323,5 milhões (R$ 1,32 bilhão).

Pela boa organização e empolgação dos torcedores, a expectativa é que esta seja a Copa do Mundo de Rúgbi mais bem-sucedida da história. Até por isso, as perspectivas dos japoneses é que o impacto ecônomico do evento seja superior a US$ 1,24 bilhão (R$ 5,08 bilhões). No campo, essa empolgação diminui, pois a seleção do país asiático não deve chegar tão longe.

Sem a presença do Brasil, o torcedor amante do rúgbi vai ter de escolher outra seleção para vibrar. Segundo Mufarej, uma curiosidade chama a atenção. "Eu destacaria que grande parte do contingente brasileiro tende a apoiar a Argentina, o que em outros esportes é quase impensável", comentou o presidente da CBRu.

Ele lembra que, pouco depois da Copa do Mundo no Japão, os principais atletas do evento estarão no Brasil. No dia 20 de novembro, os Tupis vão enfrentar os Barbarians, uma espécie de "time dos sonhos" mundial, no Morumbi. Será uma ótima oportunidade para o torcedor ver de perto os jogadores que vão brilhar nos gramados japoneses.

"Além do contingente de turistas e fãs brasileiros que irão ao Japão, cabe destacar que todas as partidas serão transmitidas ao vivo para o Brasil. Duas semanas após o término da Copa do Mundo as maiores estrelas daquela competição virão ao Brasil para vestir a camisa dos Barbarians contra a seleção brasileira", disse Mufarej.

No Brasil, a modalidade vem crescendo a cada ano e no mundo ganhou muita fama após o lançamento em 2009 do filme Invictus, que conta a história da vitória da África do Sul na Copa do Mundo de Rúgbi de 1995, quando Nelson Mandela teve uma participação revelavante. Jogando em casa, a seleção não só venceu como ajudou a unir um país rachado pelo Apartheid.

FORMATO DE DISPUTA

Na primeira fase, a Copa do Mundo de Rúgbi terá 20 equipes divididas em quatro grupos. No A estão Irlanda, Escócia, Japão, Rússia e Samoa. O B conta com Nova Zelândia, África do Sul, Itália, Namíbia e Canadá. Já o Grupo C terá Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Tonga. E, por último, a chave D tem Austrália, País de Gales, Geórgia, Fiji e Uruguai.

As seleções se enfrentam no sistema todos contra todos dentro do próprio grupo e as duas mais bem colocadas de cada chave se classificam para as quartas de final. Nesta fase, os primeiros de cada chave enfrentam os segundos colocados, sendo A x B e C x D. Os vencedores fazem a semifinal e quem avançar disputará a decisão em Yokohama.

CONFIRA TODAS AS PARTIDAS DO TORNEIO E OS HORÁRIOS (ESPN)

Data Hora (Brasília) Partidas

20 de setembro 07:45 Japão x Rússia

21 de setembro 01:45 Austrália x Fiji

21 de setembro 04:15 França x Argentina

21 de setembro 06:45 Nova Zelândia x África do Sul

22 de setembro 02:15 Itália x Namíbia

22 de setembro 04:45 Irlanda x Escócia

22 de setembro 07:15 Inglaterra x Tonga

23 de setembro 07:15 País de Gales x Geórgia

24 de setembro 07:15 Rússia x Samoa

25 de setembro 02:15 Fiji x Uruguai

26 de setembro 04:45 Itália x Canadá

26 de setembro 07:45 Inglaterra x Estados Unidos

28 de setembro 01:45 Argentina x Tonga

28 de setembro 04:15 Japão x Irlanda

28 de setembro 06:45 África do Sul x Namíbia

29 de setembro 02:15 Geórgia x Uruguai

29 de setembro 04:45 Austrália x País de Gales

30 de setembro 07:15 Escócia x Samoa

2 de outubro 04:45 França x Estados Unidos

2 de outubro 07:15 Nova Zelândia x Canadá

3 de outubro 02:15 Geórgia x Fiji

3 de outubro 07:15 Irlanda x Rússia

4 de outubro 06:45 África do Sul x Itália

5 de outubro 02:15 Austrália x Uruguai

5 de outubro 05:00 Inglaterra x Argentina

5 de outubro 07:30 Japão x Samoa

6 de outubro 01:45 Nova Zelândia x Namíbia

6 de outubro 04:45 França x Tonga

8 de outubro 07:15 África do Sul x Canadá

9 de outubro 01:45 Argentina x Estados Unidos

9 de outubro 04:15 Escócia x Rússia

9 de outubro 06:45 País de Gales x Fiji

11 de outubro 07:15 Austrália x Geórgia

12 de outubro 01:45 Nova Zelândia x Itália

12 de outubro 05:15 Inglaterra x França

12 de outubro 07:45 Irlanda x Samoa

13 de outubro 00:15 Namíbia x Canadá

13 de outubro 02:45 Estados Unidos x Tonga

13 de outubro 05:15 País de Gales x Uruguai

13 de outubro 07:45 Japão x Escócia

19 de outubro 04:15 Quartas C1 x D2

19 de outubro 07:15 Quartas B1 x A2

20 de outubro 04:15 Quartas D1 x C2

20 de outubro 07:15 Quartas A1 x B2

26 de outubro 05:00 Semifinal Qf1 x Qf2

27 de outubro 06:00 Semifinal Qf3 x Qf4

1º de novembro 06:00 Disputa do 3º lugar

2 de novembro 06:00 Final