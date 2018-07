Copa do Mundo de Rúgbi poderá entrar para a história

Sem a participação do Brasil, a Copa do Mundo de Rúgbi começa nesta sexta-feira com a expectativa de se tornar o quinto evento esportivo de modalidade única com maior público história, perdendo apenas para as Copas do Mundo de futebol de 2014, 2006, 2010 e 2002, respectivamente. O torneio vai atrair mais de 466 mil visitantes para o Reino Unido, superando todas as edições passadas, segundo estudo feito pela Ernst & Young. São 20 seleções na disputa, entre elas as favoritas Inglaterra, Austrália, França, África do Sul e Nova Zelândia.

A modalidade, que tenta ser mais popular no Brasil, é muito difundida no resto do mundo, sendo praticada em 119 países. Agora, com a inclusão do rúgbi sevens no programa olímpico (a Copa do Mundo será jogada no tradicional rúgbi 15), a difusão será maior. “Esperamos que através desse torneio muitos brasileiros possam assistir pela primeira vez ao esporte, chegar a conhecer e se interessar pela modalidade. Além disso, a Copa do Mundo ajudará a consolidar uma base crescente de fãs já existente no País, hoje estimada em mais de três milhões de brasileiros”, diz Agustín Danza, CEO da CBRu (Confederação Brasileira de Rugby).

Serão usados 13 estádios em 11 cidades, entre eles o tradicional Wembley, que será o palco da final do torneio, e a expectativa é que 95% dos lugares em média estejam preenchidos em todas as partidas. No estudo da Ernst & Young, a estimativa é que os torcedores vão deixar R$ 5,1 bilhões (869 milhões de libras esterlinas) em gastos diretos no país e o impacto econômico do evento será de R$ 13 bilhões (2,2 bilhões de libras esterlinas). “Acho que teremos uma Copa do Mundo com recorde de audiência brasileira, com muita exposição. O evento terá sua maior e melhor recepção na história do Brasil”, continua.

Transmitida no Brasil pela ESPN, a Copa do Mundo de rúgbi terá na estreia o jogo entre a anfitriã Inglaterra contra Fiji, sexta-feira, às 16h (horário de Brasília). Os donos da casa vão brigar pela taça, que foi conquistada pela última vez em 2003, quando superaram a favorita Austrália, no campo do rival, na prorrogação. Mas quem entra defendendo o título é a famosa Nova Zelândia, chamada de All Blacks. A equipe brilhou em 2011, ao superar a França em seus domínios, e vai lutar para manter o Troféu William Webb Ellis na Oceania.