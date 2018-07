Copa do Mundo faz mercado brasileiro ficar mais atraente Além do maior poder econômico dos clubes, o fato de o Brasil ser a sede da próxima Copa do Mundo tem despertado atenção de jogadores e auxiliado os clubes a repatriá-los. Na sexta-feira, o Flamengo apresentou o atacante Vágner Love. Além da identificação com o clube da Gávea, o atleta é mais um que sonha com chance da seleção de Mano Menezes.