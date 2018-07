Copa Intercontinental de Futsal começa nesta quinta com clubes brasileiros

SÃO PAULO - Dois times brasileiros entram em quadra nesta quinta-feira na rodada de estreia da Copa Intercontinental de futsal, torneio equivalente ao mundial de clubes da categoria. A equipe gaúcha do Carlos Barbosa defende o título, enquanto que a Intelli/Orlândia, do craque Falcão, disputa o torneio pela primeira vez. A competição acontece até domingo em Greensboro, na Carolina do Norte (EUA), e reúne seis equipes.

Além dos brasileiros, disputam o torneio o El Pozo, campeão da Supercopa Espanhola; Dínamo, de Moscou, vice-campeão europeu; World United, como representante da casa; e Glucosoral, da Guatemala, representando a Concacaf. A ausência mais sentida é do Barcelona, da Espanha, atual campeão europeu e que abriu mão de participar da competição.

DISPUTA

As seis equipes foram divididas em dois grupos. O Grupo A conta com Carlos Barbosa, El Pozo e World United, enquanto o Grupo B tem Orlândia, Dínamo e Glucosoral. Os vencedores dos grupos disputam a final no domingo, o que abre a possibilidade de uma decisão entre brasileiros.

Pela primeira vez disputando a competição, o time de Orlândia tem duas dúvidas para a partida de estreia, contra o Glucosaral: o beque Renan, que sofreu uma entorse no tornozelo, e o ala Cabreúva, que se recupera de uma lesão na coxa. Mesmo assim, a equipe está confiante. "O Carlos Barbosa é sempre favorito, enquanto o Dimano é muito forte, com muitos brasileiros. Mas esperamos fazer um bom torneio e conseguir levar esse título para Orlândia", resumiu o pivô Sinoê.

A equipe gaúcha conta com o elenco completo, mas enfrentou problemas na viagem aos Estados Unidos. O voo que levou a delegação saiu com atraso de Guarulhos, o que acabou fazendo com que oito integrantes perdessem a conexão de Charlotte, na própria Carolina do Norte, para Greensboro. Eles precisaram fazer o percurso final de táxi. O cansaço, porém, não deve ser inimigo do grupo."Estamos em ritmo de Liga Nacional e isso não será problema. O fuso é de apenas uma hora e não irá atrapalhar. Até amanhã (quinta) teremos mais tempo de adaptação para a estreia contra o World United", avaliou o preparador físico Harrison Rodrigues.

Organizada com o aval da Fifa desde 2004, esta é a primeira vez que a competição é disputada nos Estados Unidos. O torneio teve quatro edições na Espanha, uma em Portugal e duas no Brasil. Nas sete edições realizadas até hoje - não houve disputa em 2008 e 2010 -, apenas duas equipes se sagraram campeãs: o espanhol Inter/Movistar, com cinco títulos, e o Carlos Barbosa, com dois. A equipe gaúcha venceu a primeira edição do torneio, disputado em 2004, em Barcelona, e a última, realizada na própria cidade gaúcha de Carlos Barbosa, ano passado. O clube brasileiro é também o único a ter participado de todas as edições do torneio.

TABELA DE JOGOS (horário de Brasília)

27 DE JUNHO

18h30 - Carlos Barbosa x World United

21h00 - Intelli/Orlândia x Glucosoral

28 DE JUNHO

18h30 - World United x El Pozo

21h00 - Glucosoral x Dínamo

29 DE JUNHO

17H30 - El Pozo x Carlos Barbosa

20h00 - Dínamo x Intelli/Orlândia

30 DE JUNHO

12h30 - Decisão do 5° e 6°

15h00 - Decisão do 3° e 4°

17h30 - Final