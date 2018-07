Copa Intercontinental: Intelli/Orlândia perde e fica fora da decisão

SÃO PAULO - A Intelli/Orlândia perdeu para o Dínamo, de Moscou, na noite deste sábado e ficou fora da final da Copa Intercontinental de Futsal, que acontece em Greensboro, na Carolina do Norte (EUA). O time de Falcão, que precisava da vitória, acabou perdendo por 6 a 3. O resultado classificou o representante russo para a decisão contra o Carlos Barbosa.

Com um time recheado de brasileiros - incluindo jogadores de seleção, como Fernandinho -, o Dínamo procurou ser ofensivo durante todo o primeiro tempo, que teve oito gols. A equipe de Moscou abriu 2 a 0, com Fernandinho e Rômulo; permitiu a virada da Intelli/Orlândia, com Falcão marcando duas vezes de pênalti e Vinícius deixando o seu; e voltou a ficar com dois gols de vantagem, após Tatu, Cirilo e Rômulo marcarem, encerrando a primeira etapa com placar de 5 a 3.

Com a vantagem conquistada no primeiro tempo, o Dínamo diminuiu o ritmo na etapa final, priorizando a marcação. A Intelli/Orlândia até que conseguiu ter mais volume de jogo, mas esbarrou no eficiente posicionamento defensivo do time russo e nas boas defesas do goleiro Gustavo. Para piorar, a equipe paulista não pôde contar com Falcão, que machucou o joelho em uma dividida na primeira etapa. Fernandinho, em contragolpe, ainda faria mais um, finalizando o placar em 6 a 3.

Com o resultado, a Intelli/Orlândia volta à quadra do Greensboro Coliseum às 14h30 (horário de Brasília) deste domingo para a disputa do terceiro lugar com o El Pozo, da Espanha. Já o Dínamo faz a final contra o Carlos Barbosa a partir das 17h30.