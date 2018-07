Copa, Olimpíada... o que é isso?

Apesar de toda experiência e das milhas acumuladas, Peter se mostrou ansioso. Ficou a imaginar o cenário e o clima que encontraria no Brasil. Afinal de contas, um país que se encontra nessa situação deveria estar transpirando Copa e Olimpíada. Não é para menos, pois poucas nações na história tiveram a chance de ficar tão em evidência no cenário internacional. E, claro (pensou Peter, com sua linha de raciocínio primeiro-mundista), os brasileiros se preparam para não decepcionar, para aproveitar bem o momento e se firmar como grande "player" do planeta.

Peter desembarcou por aqui no último fim de semana. Em sua pauta está o agendamento de entrevistas com diversos dirigentes. E lá foi ele, em busca de informações a respeito do processo de preparação do País para apresentar ao mundo a competência brasileira em promover e organizar megaeventos.

Em três dias de tentativas, o saldo de Peter é desolador: zero. Ele não se conformou, entrou em contato com alguns jornalistas brasileiros e descobriu que os cartolas daqui nada têm contra a imprensa estrangeira. Porém, o alívio se transformou em indignação ao descobrir a razão de ninguém atendê-lo: a cúpula do futebol brasileiro está envolvida em uma guerra interna, que envolve dinheiro, sim, mas muita birra pessoal e política. Sim, a três anos da Copa do Mundo, o Brasil não tem aeroportos decentes, alguns estádios não saíram do papel, as linhas de crédito estão enroscadas e os dirigentes de clubes e da CBF gastam sua energia em conflitos domésticos.

Ok, Peter é um personagem criado por esse colunista. Mas seu choque de realidade e o risco de o Brasil passar por um constrangimento histórico são mais do que reais.

Exemplo carioca. O futebol do Rio tem dado uma lição nos últimos tempos. E não é apenas dentro do campo, com o bicampeonato brasileiro (Flamengo, em 2009, e Fluminense, na edição passada). A união mostrada pelos presidentes dos quatro grandes ao anunciarem, em conjunto, o afastamento do Clube dos 13 foi uma lição de civilidade, inteligência e grandeza. A cena é impensável, pelo menos nesse momento, entre os paulistas, que preferem se destruir em picuinhas e choques de vaidade que têm como principais vítimas os próprios protagonistas.

TROCA DE PASSES

"A imprensa, de modo geral, bajula demais o Ronaldo. Todo mundo sabe que ele fuma, bebe e come tudo o que aparece pela frente e vocês caem nessa história de que ele é gordo por causa de uma doença. Balela!"

SIDNEY DALVÉRIO

PAULISTA-PE

Nota da coluna: Caro Sidney, a menos que você seja amigo pessoal do Ronaldo, só sabe de tantos detalhes negativos sobre ele porque foi informado pela mídia. A mesma que você acusa de ser bajuladora. Captou?