Copa terá mais ingressos à venda a partir de domingo Com a definição, sexta-feira, dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, começa no próximo domingo a terceira fase da venda de ingressos, marcada por alguns contratempos e uma novidade em relação às etapas anteriores. Alguns estádios não terão a toda a carga ainda disponível colocada à disposição do público e, além disso, haverá uma cota (8% do total) destinada exclusivamente a torcedores de cada um dos 32 países classificados.