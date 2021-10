Copacabana é escolhida para sediar retorno do Mundial de Futevôlei

A praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi escolhida para sediar a etapa de retomada da Liga Mundial de Futevôlei, competição realizada pela primeira vez em 2019 e suspensa por causa da pandemia de covid-19. O torneio carioca acontecerá entre os dias 19 e 21 de novembro e contará com equipes de cinco países. Além da disputa mundial, o evento também terá uma disputa feminina, mas apenas entre atletas brasileiras.

Além do Brasil, a World Footvolley — nome oficial da liga — terá jogadores de Portugal, Israel, Paraguai e Argentina. A competição distribuirá R$ 50 mil em prêmios, distribuídos de maneira igual no masculino e no feminino.

A etapa de Copacabana é considerada de caráter especial, e será utilizada para anunciar oficialmente o retorno da competição. Para o próximo ano, já estão confirmadas pelo menos quatro etapas da Liga, assim como ocorrera em 2019.

"Estamos cientes de que a modalidade precisa evoluir como produto para gerar valor de mercado. Já não via a hora de competir com atletas de alto nível no mundo. O que fazemos em quadra oferece o mesmo nível de entretenimento que grandes ídolos do esporte", destaca Vinicius Sousa, atual primeiro colocado no ranking.