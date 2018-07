Copiloto morre em acidente durante prova de rali na Espanha

Os organizadores de uma prova de rali realizada em Mallorca confirmaram a morte do copiloto de um dos carros que participavam do evento chamado de Oris Rally Clasico, neste sábado, na Espanha. Por meio de um comunicado, o site oficial do evento informou que Jose Lumbreras morreu depois que o modelo guiado por Carlos Iscar bateu forte no quinto quilômetro do percurso da corrida.

De acordo com informações fornecidas pela agência Europa Press, o copiloto morreu vitimado pelo grande incêndio que ocorreu após a violenta batida e carbonizou o Renault 5 Turbo ano 1984, que ficou totalmente destruído.

Os organizadores do rali ainda informaram que Carlos Iscar, piloto do carro, continua em condição estável no Hospital Universitário Son Espases. "A organização do rali, os patrocinadores e colaboradores lamentam profundamente termos de comunicar o terrível acidente e enviamos as mais profundas condolências aos familiares neste duro momento", escreveu a organização ao final do comunicado.