Copinha revela nova safra de candidatos a craque

Campeão pela oitava vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior na última quarta-feira, o Corinthians é, não por acaso, o clube com o maior número de candidatos a craques entre as equipes que participaram do torneio.

Cinco jogadores vão treinar com Tite depois das férias: o goleiro Matheus Caldeira, o zagueiro Marquinhos, o lateral-esquerdo Denner, o volante Gomes e o meia Matheuzinho. Outro destaque é o atacante Douglas, artilheiro da equipe na competição com seis gols e alvo de cobiça de alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano.

Apesar do título da Copinha, o técnico Narciso deixa muito claro qual é a sua principal missão no Parque São Jorge: "Fazer o Corinthians voltar a revelar bons jogadores." Ele chegou ao clube em 2011 depois de treinar os juniores do Santos por três anos. Pelas suas mãos passou, por exemplo, Neymar.

E não é só o Alvinegro que viu seus garotos brilharem na competição. O Palmeiras foi eliminado nas quartas de final, mas exibiu ao Brasil o talento de Bruno Dybal. Um meia que já havia se destacado na campanha do título paulista sub-17 de 2011 e mostrou desenvoltura e boa visão de jogo para armar o time. Também se sobressaíram os meias Bruno Sabiá e Diego Souza (que passará a se chamar só Diego) e o volante João Denoni.

No Santos, que caiu nas oitavas de final, o lateral-esquerdo Paulo Henrique e o meia Pedro Castro mostraram talento. Ambos chamaram a atenção até do exigente Muricy Ramalho e, desde o início da semana, estão treinando com o profissional.

A principal aposta do clube é Pedro Castro, que recebeu elogios públicos do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro por sua precisão nas jogadas de bola parada. Já Paulo Henrique se destacou pela força de marcação e os bons passes.

Mesmo com a eliminação precoce ainda na 1.ª fase para um "time juntado", como o presidente Juvenal Juvêncio se referiu ao Grêmio Barueri, alguns garotos se salvaram no São Paulo. Foram eles o atacante Ademilson, o volante Allan e o lateral-direito Lucas Faria. O primeiro já treina no time de cima desde o ano passado.

Safra de Xerém. Vice-campeão, o Fluminense revelou uma boa safra de jogadores, como o atacante Marcos Júnior, os meias Higor e Eduardo e o zagueiro Wellington. Até o técnico e coordenador das divisões de base da CBF, Ney Franco, que foi ao Pacaembu na quarta-feira acompanhar a decisão da Copinha, rasgou elogios aos garotos de Xerém, local do centro de treinamento do Flu. O clube também pretende aproveitar alguns jogadores no recheado e caro elenco do técnico Abel Braga.