Coreanos são a referência Considerada uma das técnicas mais primitivas de caça, o tiro com arco (mais popularmente conhecido como arco e flecha), entrou definitivamente para o programa olímpico nos Jogos de Munique, em 1972. No Brasil, a luta ainda é pela popularização da modalidade, dominada pela Coreia do Sul, e também bastante difundida na Itália. Na Olimpíada de Pequim, o Brasil teve apenas um representante. Luiz Gustavo Trainini encerrou um jejum de 16 anos, período em que o País não foi para os Jogos.