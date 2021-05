Coreia do Norte não tem interesse em disputar o resto das Eliminatórias da Copa

A Federação Norte-Coreana de Futebol enviou um documento para a Confederação de Futebol da Ásia revelando sua intenção de não participar do restante das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, a serem realizadas de 3 a 15 de junho na Coreia do Sul.

Por causa da pandemia, os oito jogos restantes do Grupo H, do qual fazem parte as Coreias, Líbano, Sri Lanka e Turcomenistão, serão disputados em campos sul-coreanos. Apesar das Coreias estarem tecnicamente em guerra, o motivo apresentado pelos dirigentes norte-coreanos é o medo de contágio do coronavírus.

A Coreia do Norte está com suas fronteiras fechadas desde janeiro de 2020 e já anunciou que não vai participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país limitou muito suas importações da China, por causa do receio de receber produtos contaminados. Seu exército está autorizado a disparar contra qualquer pessoa que se aproxime das fronteiras.

A Coreia do Norte tinha chances de classificação para o Mundial, pois, após cinco rodadas, tinha oito pontos, assim como Coreia do Sul e Líbano, enquanto a liderança da chave é do Turcomenistão, com nove.