Coreia do Norte resolve se abrir e avisa que vai surpreender

GENEBRA

A misteriosa seleção da Coreia do Norte não divulga onde serão seus treinamentos, muda de campo a cada dois dias e só anuncia em cima da hora o local de seus amistosos. Mas, ontem, o técnico da equipe, Kim Jong-Hun, falou com repórteres na Suíça e alertou que sua seleção será uma das duas classificadas no grupo do Brasil (o G) para as oitavas de final da Copa.

"Acho que iremos pelos menos passar da primeira fase. Temos um espírito de luta e gostamos de desafios"", disse Kim Jong-Hun. "O time se sairá bem e fará com que o mundo veja o futebol norte-coreano com novos olhos.""

A entrevista ocorreu horas antes do empate dos norte-coreanos por 2 a 2 com a Grécia, na cidade austríaca de Altach. O artilheiro Jong Tae-Se fez os dois gols dos asiáticos, enquanto Katsouranis e Charisteas fizeram para os gregos, que estiveram por duas vezes à frente do placar.

Antes de conversar com os jornalistas pela manhã, o técnico Jong-Hun deixou claro que não falaria de temas políticos. Seu país rompeu ontem relações com a Coreia do Sul, ameaça com um ataque e derrubou bolsas em todo o mundo diante do temor de uma nova guerra.

No campo de jogo, a meta da seleção norte-coreana é a de mostrar que o regime de Pyongyang está vivo, dá resultados esportivos e trata seus atletas de forma exemplar.

A Copa, portanto, seria a vitrine que Pyongyang tanto esperava para mostrar o rosto vitorioso do país.

Sven Goran Erikson, técnico da Costa do Marfim, alertou na quinta-feira passada que os norte-coreanos estão treinando de forma isolada há seis meses para a Copa e que a condição física dos jogadores é de fazer inveja a muitos craques.

Kawasaki, um dos atacantes do time, também falou com a imprensa e fez seu prognóstico. "O Brasil terminará a primeira fase em primeiro lugar e nós em segundo", disse, esbanjando confiança. "Temos qualidade que nenhum outro time tem", disse.

No fim de semana retrasado, a Coreia do Norte perdeu para o Paraguai por 1 a 0, em jogo fraco tecnicamente. O time de Assunção só venceu graças a um pênalti. Ao final da partida, em um estádio de 5 mil lugares em Nyon, ninguém da seleção norte-coreana apareceu para falar com a imprensa. Sábado, o adversário será a seleção do Congo. O mistério só ganha força. j.c.