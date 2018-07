Coreia do Sul garante que Jogos de Inverno serão um sucesso

A presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, assegurou nesta quinta-feira ao Comitê Olímpico Internacional (COI) que o seu governo fará com que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, em Pyeongchang, sejam um êxito. A promessa foi realizada em Seul, durante um encontro com Thomas Bach, o presidente do COI.

Em um comunicado, o COI indicou que ambos "acordaram uma cooperação ainda mais próxima entre o governo federal, o COI, o Comitê do COI e o Comitê Organizador dos Jogos". Além disso, acrescentou que Park deu a Bach "garantias pessoais e de seu governo para fazer de Pyeongchang/2018 um êxito".

A reunião desta quinta-feira aconteceu dois meses depois do empresário sul-coreano assumir o comando do Comitê Organizador Local em substituição a Kim Jin-sun, que renunciou ao cargo. Bach disse que os Jogos Olímpicos "são uma oportunidade única para que a Coreia do Sul se mostre ao mundo" e "ajudará a impulsionar as relações internacionais de todos os coreanos".

Após o encontro desta quinta-feira, Bach vai acompanhar nesta sexta-feira a Cerimônia de Abertura dos Jogos Asiáticos, que serão realizados na cidade sul-coreana de Incheon.