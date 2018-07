Coreia do Sul garante vaga no futebol masculino olímpico

Faltando apenas mais uma rodada para acabar a segunda fase do torneio qualificatório asiático, Emirados Árabes Unidos e Japão estão muito próximos de assegurar as outras duas vagas diretas do continente à Olimpíada. Já os segundos colocados de cada um dos três grupos desta etapa farão, no final de março, um triangular para definir que enfrentará Senegal, que ficou em quarto no torneio africano, por mais um lugar em Londres.

A seleção da Coreia do Sul é a 10.ª a se classificar aos Jogos Olímpicos. Além da Grã-Bretanha, país-sede, as nações já garantidas são: Brasil (campeão do Sul-Americano Sub-20 do Peru, em 2011), Uruguai (vice-campeão do Sul-Americano Sub-20 do Peru, em 2011), Espanha (campeã da Euro Sub-21, em 2011), Suíça (vice-campeã da Euro Sub-21, em 2011), Bielo-Rússia (3ª colocada da Euro Sub-21, em 2011), Gabão (campeão do torneio africano), Marrocos (vice-campeão do torneio africano) e Egito (3.º colocado do torneio africano).

Além das duas vagas restantes na Ásia e a do confronto entre Senegal e um país asiático, os três postos restantes do torneio olímpico de futebol masculino será dado para dois países da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) e um da Oceania.