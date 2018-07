Coreia do Sul, Japão e Austrália só ''cumprem tabela''

As Eliminatórias da Ásia costumam ser fonte de renda quase garantida para aqueles que gostam de fazer apostas no futebol. O risco de se perder é pequeno. Três seleções iniciam a disputa com a classificação praticamente assegurada: Coreia do Sul, Japão e Austrália - os australianos deixaram de compor o grupo da Oceania na fase de qualificação.

Não há adversários capazes de tirá-los do Mundial do Brasil. Mesmo que tropecem em um ou outro jogo, vão ocupar três das quatro vagas sem sofrimento. Coreia e Japão vem mostrando crescimento a cada ano.

Na Copa da África do Sul, os dois foram às oitavas de final. Os sul-coreanos deram bastante trabalho ao semifinalista Uruguai (derrota por 2 a 1) e os japoneses só perderam nos pênaltis (contra o Paraguai) - ao Japão, aliás, sobra motivação depois do título mundial no futebol feminino, conquistado recentemente na Alemanha.

Os australianos, embora tenham fracassado em terreno africano, mostram regularidade. Em 2006, na Alemanha, caíram apenas nas oitavas de final, em confronto polêmico com a Itália.

O quarto lugar é a única incógnita na Ásia. Os candidatos, na teoria, são: China, Coreia do Norte, Irã, Emirados Árabes e Catar.

A China viu seu esporte decolar depois do incrível crescimento econômico do país. A maior demonstração foi a conquista do primeiro lugar na classificação geral da última Olimpíada, em 2008, em Pequim, onde desbancou os Estados Unidos da liderança. O futebol ainda não sentiu os efeitos da prosperidade, mas vem evoluindo e também pode surpreender.

O Catar tem investido pesado para ir à Copa pela primeira vez na história. Será, afinal, sede em 2022. O tempo, no entanto, é curto e não deverá ser suficiente para a formação de um time competitivo.

A Coreia do Norte, que se classificou em 2010, aposta na base para voltar ao evento. Os Emirados Árabes, com os petrodólares, e o Irã, que de vez em quando forma equipe razoável, também têm alguma possibilidade. Os outros participantes não deverão passar de coadjuvantes.

O quinto colocado terá chance de jogar no Brasil. Para tanto, precisará vencer a repescagem contra o quinto da América do Sul. Algo pouco provável.

Os asiáticos chegarão a 2014 com expectativa de fazer bom papel com Coreia do Sul e Japão, duas seleções rápidas e fortes na defesa, mas que têm dificuldades em fazer gols - o ataque funciona pouco. Sonhar com uma final, porém, ainda está fora da realidade.