Coreia do Sul proíbe 36 mil estrangeiros de entrarem para a Olimpíada de Inverno

SEUL - A Coreia do Sul proibiu 36 mil estrangeiros de entrarem no país antes da Olimpíada de Inverno, citando preocupações de segurança, informou a agência de notícias Yonhap nesta segunda-feira, 05.

A Yonhap citou um deputado sul-coreano ao informar que a agência de espionagem havia dito aos legisladores que estava trabalhando com agências de inteligência estrangeiras para reforçar as verificações das identidades dos estrangeiros como um plano antiterrorista para as Olimpíadas. /Reuters