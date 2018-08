Coreias desfilam sob a mesma bandeira na abertura dos Jogos Asiáticos

As Coreias do Sul e do Norte voltaram a dar mostras de aproximação política na madrugada deste sábado. Na cerimônia de abertura dos Jogos Asiáticos, em Jacarta, na Indonésia, as delegações dos dois países desfilaram conjuntamente, sob a mesma bandeira, que traz o mapa da península coreana.

A jogadora de basquete da Coreia do Sul, Lim Yung-hui, e o goleiro da equipe de futebol da Coreia do Norte, Ju Kyong Chol, dividiram o posto de porta-bandeiras. A cerimônia teve a presença lado a lado nas tribunas dos primeiros ministros das duas nações, que estão em armistício desde 1953, ano da interrupção do conflito. Os dois políticos ergueram os braços juntos para cumprimentarem os atletas.

A aproximação diplomática entre os dois vizinhos rivais se intensificou neste ano a partir dos Jogos de Inverno, realizados em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Na ocasião também houve unificação dos dois países durante o desfile de abertura. Em abril, os dois líderes das nações tiveram um encontro histórico na fronteira e prometeram acelerar o acordo de paz.

Os Jogos Asiáticos têm a presença de cerca de 16 mil atletas de 45 países asiáticos, em disputa por medalhas em 40 esportes. As duas Coreias vão competir sob a mesma bandeira em algumas das modalidades, como o basquete feminino e o remo.