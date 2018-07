Coric vence francês e será primeiro rival de Bellucci em Indian Wells

Hoje na 33ª posição do ranking mundial, Bellucci irá enfrentar Coric, o 47º da ATP, pela segunda vez em sua carreira. E a promessa croata levou a melhor sobre o brasileiro no confronto que o Brasil travou no ano passado com a Croácia pela Copa Davis, no zonal americano da competição, em Florianópolis (SC).

A chave principal masculina de Indian Wells teve, por sinal, o seu primeiro dia de disputas nesta quinta, quando os principais favoritos também apenas esperaram pela definição dos seus primeiros adversários no Masters 1000 local. Um deles foi o britânico Andy Murray, que terá como seu rival de estreia o espanhol Marcel Granollers, que na primeira rodada arrasou o bósnio Damir Dzumhur por 6/1 e 6/0.

FEMININO - O segundo dia de disputas da chave feminina do Torneio de Indian Wells definiu, nesta quinta-feira, uma série de adversárias de estreia das principais favoritas ao título da competição realizada nos Estados Unidos. Entre elas estão a alemã Angelique Kerber e a espanhola Garbiñe Muguruza, que só estrearão na segunda rodada no evento de nível Premier do circuito profissional.

Segunda cabeça de chave em Indian Wells, Kerber terá como primeira rival a checa

Denisa Allertova, que na sua estreia arrasou a sua compatriota Petra Cetkovska com parciais de 6/0 e 6/1. Já Muguruza, quarta pré-classificada, irá abrir a sua campanha diante da norte-americana Christina McHale, que superou a francesa Caroline Garcia por duplo 6/4.