Corinthians aceita pagar metade do que pede Adriano

O Corinthians vai se reunir novamente com os representantes do atacante Adriano numa tentativa de selar definitivamente a rescisão de contrato - não houve acordo no primeiro encontro.

Na nova rodada de negociação, que deve acontecer sexta-feira, a proposta do clube é oferecer ao jogador, no máximo, metade do que ele tem direto: R$ 900 mil. Mas não será uma discussão fácil como se imaginava.

Luiz Cláudio de Menezes, o Lucca, exige que o Corinthians pague a Adriano cerca de R$ 1,8 milhão. O valor é referente a quatro meses de salários mais encargos trabalhistas.

O Estado apurou que o clube, no entanto, rejeita pagar tal quantia e impôs um limite para pagar apenas metade da dívida com o atleta.

Inicialmente o Corinthians queria pagar até menos da metade do valor da rescisão: R$ 750 mil, mas agora admite ir um pouco além disso. Se não houver um consenso, no entanto, os dirigentes garantem que estão bem resguardados.

Caso os representantes de Adriano insistam em receber o valor total da rescisão, os dirigentes vão relembrar que poderiam ter demitido o Imperador por justa causa, caso fossem computados todos os atrasos e faltas em sessões de fisioterapia que ele cometeu.

A diretoria avalia que, pressionando os representantes do jogador, vai conseguir pagar o que querem a Adriano. Ninguém no clube gostaria que a rescisão fosse parar na Justiça. Isso demoraria muito e causaria desgaste desnecessário, garantem dirigentes.

Aval do presidente O presidente Mário Gobbi, que deu o aval final para a demissão de Adriano, discutiu os valores da rescisão com o diretor de futebol Roberto de Andrade. A rescisão de contrato está sendo redigita pelo departamento jurídico corintiano, que não vai se pronunciar sobre o caso.

Adriano tem contrato com o Corinthians até o final de junho. Ele disse em carta que negocia com outros clubes, mas seu destino deve ser mesmo o Flamengo, que já o espera na Gávea.

Segundo o empresário do jogador, Adriano vai continuar atuando no futebol brasileiro porque não está nos planos dele jogar em outro país. Mas os únicos clubes do exterior que ainda se interessaram pelo atacante são do mundo árabe.

Substituto A diretoria procura, sem pressa, um substituto para o Imperador. A ideia é contratar um atacante no meio da temporada, aproveitando a janela de transferência do futebol europeu.

Cogitou-se contratar um novo atacante para a disputa da segunda fase Libertadores, mas a decisão foi abortada e é pouco provável que isso aconteça. A direção avalia que só é necessária a vinda de um atacante se ele for um jogador incontestável e que "venha para ser titular", disse um dirigente.

O clube agora conversa com o técnico e está elegendo possíveis nomes para reforçar o time no meio do ano. A busca é por jogadores que estejam no futebol europeu e no final de contrato. Tevez é quase carta fora do baralho porque o clube não quer gastar tanto para contratar um jogador.

E a história recente de confusões criadas pelo argentino não foi digerida pelos dirigentes corintianos, que temem gastar uma fortuna e ficar com mico na mão.