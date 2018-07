Corinthians acerta com Emerson até 2013

O atacante Emerson abriu mão de dinheiro para jogar no Corinthians. Com propostas mais vantajosas, ele preferiu jogar no clube por "sua grandeza". O acordo com o Alvinegro foi selado ontem à tarde e o jogador se apresenta na segunda-feira. Hoje, às 11 horas, o seu empresário, Reinaldo Pitta, se reúne com o presidente Andrés Sanches e os dirigentes do novo lar do atleta para "colocar tudo no papel".

Emerson estava nos planos da diretoria alvinegra desde o fim do Campeonato Brasileiro de 2010, quando fez bela campanha e marcou o gol do título do Fluminense. O Sheik, porém, preferiu seguir nas Laranjeiras. Dia 2 de maio, contudo, acabou assinando a rescisão de contrato e voltou à pauta corintiana. Ontem, numa videoconferência entre ele, seu empresário, e diretores do clube, tudo ficou apalavrado.

"Tenho bom relacionamento com os dirigentes do Corinthians e tudo está certo. O Emerson é jogador do Corinthians. Amanhã (hoje) vou a São Paulo para colocar tudo no papel", afirmou Reinaldo Pitta. "Ele já se apresenta na segunda-feira. Não teria lógica ir até lá e depois ter de voltar ao Rio para resolver sua mudança. Chegará com a mala pronta", disse.

O acordo com o Corinthians vai até dezembro de 2013. "O Emerson está entusiasmado em jogar esses três anos pelo clube. E sua vontade falou mais alto", enfatizou o empresário. Segundo Pitta, o jogador analisava algumas propostas mais vantajosas, mas acabou deixando-as de lado quando soube do interesse, para valer, do clube paulista.

"Ele escolheu o Corinthians, sempre teve vontade de defender o clube. É como acontece com vocês (repórteres). Se um jornal grande, forte, poderoso te procurar, claro que você vai aceitar a proposta", comparou Pitta.

Desde segunda-feira, quando viu o Internacional atravessar o negócio e contratar Gilberto, do Santa Cruz, o clube corre para dar resposta rápida a seu torcedor, já que Dentinho está liberado para o acerto com o Shakhtar Donetsk, Adriano recuperando-se de cirurgia e Liedson vai defender Portugal e desfalcar o time por algumas rodadas. Sobraram Willian, Jorge Henrique e o garoto Elias.

Emerson chega na segunda-feira e terá a semana inteira para se preparar para, quem sabe, estrear no dia 29, diante do Coritiba, na Fonte Luminosa, em Araraquara (o time perdeu um mando de campo). Dependerá de como se apresentará ao técnico Tite após 20 dias parado.

Ontem, o clube apresentou o lateral-direito Weldinho, ex-Paulista, de Jundiaí. Hoje será a vez do volante Edenílson.