Corinthians acerta com o nadador Thiago Pereira

Depois de receber uma negativa do campeão olímpico e mundial César Cielo, o Corinthians anunciou nesta sexta-feira o acerto com o nadador Thiago Pereira. Ele ficará no clube paulista até dezembro de 2012.

Apesar do contrato assinado, Thiago Pereira ainda não defenderá as cores do Corinthians na disputa do Troféu Maria Lenk, na próxima semana. Ele integrará a equipe na competição, mas só poderá começar a pontuar pelo Corinthians a partir do segundo semestre do ano por causa das regras da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.

"Este é um momento importante para minha carreira. Estou muito feliz com o acordo com o Corinthians e vou me empenhar ao máximo para ajudar a divulgar ainda mais a natação brasileira", comemorou o brasileiro, que defendia o Minas Tênis Clube antes do acerto com o Corinthians. "Por outro lado, quero agradecer todo o apoio que recebi do Minas Tênis Clube nestes oito anos que estive lá".

Um dos principais nadadores do Brasil, Thiago Pereira se destacou em 2007, no Rio de Janeiro, ao se tornar o recordista do País em medalhas em Jogos Pan-Americanos, com seis ouros, uma prata e um bronze. No mesmo ano, ele quebrou o recorde mundial dos 400 metros medley em uma das etapas da Copa do Mundo em piscina curta.

O nadador, porém, não conseguiu mostrar o mesmo desempenho nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e ficou sem medalhas, após ser finalista nos 200m e 400m medley. No ano seguinte, chegou às mesmas finais, mas também não subiu ao pódio. Atualmente, Thiago Pereira treina em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O acerto do Corinthians com o nadador acontece poucas semanas depois de ter frustrado os planos de ver César Cielo no clube. O recordista mundial dos 50 e dos 100 metros livre acabou assinando contrato com o Flamengo.