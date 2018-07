Corinthians adota estilo europeu

O Corinthians, que enfrenta o Linense, às 17 h, no Pacaembu, tenta pôr à prova o conceito de titulares e reservas. O time aposta na força do grupo para disputar as duas competições, o Campeonato Paulista e a Libertadores.

O zagueiro Chicão, que era o capitão do time e virou reserva, está de volta à equipe. E Danilo começa 2012 com vaga garantida no meio de campo, mas jamais tem status de titular.

Esses são alguns dos exemplos do Corinthians do técnico Tite. Mas ele reconhece que, para isso, é preciso um olhar mais europeu, onde a alternância de jogadores é mais comum.

"É um pouco da cultura nossa, sim, ter titular e reserva, mas aos poucos as coisas vão mudando", comentou o treinador.

"Digo isso aos atletas, e eles têm de saber se respeitar, entender quando um companheiro está melhor tecnicamente."

Chicão e Danilo não foram os únicos jogadores considerados titulares que já ficaram na reserva com o treinador. No ano passado, o técnico deixou no banco jogadores badalados e caros como Alex e Emerson.

Jorge Henrique há tempos vive um entra e sai no time - e mesmo assim teve seu contrato renovado ano passado. O capitão Alessandro, um dos líderes do elenco corintiano, reforça a tese do comandante.

"O jogador precisa entender o lado do técnico, e, se for sacado, não pode sair reclamando. E em alguns esquemas você pode não se enquadrar. Mas aqui temos essa dificuldade de ser substituto."

Para não provocar "crises", Tite procura estimular a concorrência entre os atletas até mesmo nos treinamentos.

Esse comportamento do treinador é elogiado até pelos dirigentes, que veem nele um técnico que "não comete injustiças": joga quem está melhor ou quem é mais importante para o time naquele momento.

"Eu sabia que a oportunidade iria aparecer para mim novamente, e vou procurar agarrá-la", disse o zageuiro Chicão.

Ele retornou à equipe numa brecha dada por Paulo André, que voltou das férias com forma física abaixo do ideal, e por Wallace, que fraturou o nariz.

"Fui campeão Paulista, da Copa do Brasil, e estava no time que foi bem nas dez rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Meu objetivo é voltar a ser titular", avisou Chicão.

Conjunto. Tite não vai poupar nenhum de seus jogadores para pegar o Linense no Pacaembu. Ele espera uma evolução no conjunto da equipe, mesmo após duas vitórias nas duas primeiras rodadas da competição.

Agora a aposta do treinador é dar mais entrosamento no esquema com dois armadores, com Danilo e Alex, em detrimento à formação com três atacantes. Segundo ele, com Danilo e Alex o time ganha mais consistência no meio de campo e toque de bola. Na frente, jogam Emerson e Liedson. Adriano continua afastado para, enfim, entrar em forma e vislumbrar uma das vagas na lista da Libertadores.

E esse é o objetivo de Tite. Fazer com que a equipe readquira a maneira de jogar na reta final do Brasileiro para estrear bem na competição continental, no dia 15 de fevereiro.

No Linense, o técnico Pintado repete a equipe da última rodada e tem o retorno do goleiro Douglas. No ataque, Lenilson faz dupla com Chimba.