Corinthians agora sonha com Pato

SÃO PAULO - Após renovar contrato com Tite, o Corinthians traçou estratégia para renovar seu elenco em 2013. Comissão técnica e diretoria querem jogadores jovens e considerados de ponta do futebol mundial. O principal nome é o atacante Alexandre Pato, de 23 anos, do Milan.

Trata-se, por enquanto, de um sonho. Sua contratação não é fácil, ainda que o Milan queira vendê-lo. Outros clubes na Europa demonstraram interesse em contratá-lo. E o Milan quer fazer caixa com a venda do atacante.

O empresário de Pato, Gilmar Veloz, que trabalha com Tite e cuidou da renovação do treinador, já conversou com a diretoria, informalmente, sobre a possibilidade de o atacante voltar a atuar no País. Até agora, no entanto, não houve proposta oficial do Corinthians.

Nessa linha de renovação, se encaixam nos planos o meia Renato Augusto, de 24 anos, do Bayer Leverkusen, e o zagueiro Gil, de 24 anos, do Valenciennes.